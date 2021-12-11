Covid-19: за суткив Армении подтверждено 290 новых случаев, 20 человек скончались
11:09, 11 Декабрь, 2021
Всего по состоянию на 11:00 часов 11 декабря в Армении подтверждено 342 405 случаев заболевания коронавирусом, из этого числа 324834 случаев выздоровления, и 7788 - смерти.
В настоящее время лечение от коронавируса проходят 8309 пациентов.
Как передает Арменпресс, об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
За прошедшие сутки проведено 6700 тестирований, по результатам которых подтверждено 290 новых случаев заболевания коронавирусом, 610 граждан выздоровели, зарегистрирован 21 смертельный исход.
Общее количество тестов составило 2 миллиона 440 тысяч 627.
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