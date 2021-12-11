Время в Ереване: 11:07:36,   11 Декабрь

Ответственность за взрывы в Кабуле взяла на себя ИГ

Ответственность за взрывы в Кабуле взяла на себя ИГ

Экстремистская террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за два взрыва в столице Афганистана Кабуле 10 декабря. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС. 

В результате взрывов погибли не менее двух человек, и четверо получили ранения.

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]