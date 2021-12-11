В Сингапуре одобрили прививки детей 5-11 лет вакциной Pfizer
12:45, 11 Декабрь, 2021
Министерство здравоохранения Сингапура одобрило использование вакцины Pfizer - BioNTech против коронавируса у детей в возрасте 5-11 лет.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.
Эксперты отмечают, что польза от вакцинации детей перевешивает потенциальные риски, особенно с учетом появления новых штаммов коронавируса.
Вакцинация будет проводиться с интервалом в 21 день между первой и второй дозами.
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