Время в Ереване: 11:07:36,   11 Декабрь

В Сингапуре одобрили прививки детей 5-11 лет вакциной Pfizer

В Сингапуре одобрили прививки детей 5-11 лет вакциной Pfizer

Министерство здравоохранения Сингапура одобрило использование вакцины Pfizer - BioNTech против коронавируса у детей в возрасте 5-11 лет. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

Эксперты отмечают, что польза от вакцинации детей перевешивает потенциальные риски, особенно с учетом появления новых штаммов коронавируса. 

Вакцинация будет проводиться с интервалом в 21 день между первой и второй дозами.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]