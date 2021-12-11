Министры иностранных дел США и Израиля обсудили ситуацию вокруг Ирана

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министри иностранных дел Израиля Яири Лапиди обсудили двусторонние отношения, палестино-израильское урегулирование и ситуацию вокруг Ирана.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

«Стороны обсудили ряд тем, включая важность двусторонних отношений США и Израиля, палестино-израильские вопросы и события в регионе, такие как наша общая убежденность в том, что нельзя позволить Ирану получить ядерное оружие», - говорится в сообщении, распространенном Госдепом по итогам беседы.