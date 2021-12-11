Ни в сочинском заявлении, ни в устной части нет даже намека на «коридор». Политолог

После сочинской встречи Азербайджан вновьпошел на эскалацию пограничной напряженности, предъявил ультиматум - указать дату, когда ему должен быть предоставлен «коридор», но ни в сочинском заявлении, ни даже в устной части на это не было ни намека.

Как передает Арменпресс, об этом сказал политолог Рубен Меграбян в ходе круглого стола на тему "Что последовало за Сочи, что предшествует Брюсселю:возможна ли новая армяно-азербайджанская война?", организованного "Армянским центром демократии и безопасности".

Комментируя сочинскую встречу, Меграбян напомнил, что там была принята третья послевоенная декларация. «Было зафиксировано 4 пакета, или подпакета, в этом глобальном вопросе – армяно-азербайджанских отношениях, который не разрешается уже в течение 30 лет. Было также зафиксировано, что эти 4 пакета нужно решать отдельно друг от друга".

Меграбян отметил, что в вопросе делимитации и демаркации решено двигаться в сторону создания двусторонней комиссии. «Понятно, что это должен быть процесс, который длится годами, потому что это самая протяженная граница в регионе», - сказал политолог.

Создана трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров для решения вопроса о разблокировке каналов связи, где этот вопрос и должен решаться. "Из устного заявления лидеров вытекало именно это", - сказал он.

Согласно Меграбяну, третий пакет - это гуманитарные вопросы, возвращение военнопленных, вопросы укрепления доверия. Он отметил, что стороны ведут переговоры, но минимально необходимый уровень доверия не обеспечивается. «И с этим заявлением механизмы решения этих вопросов остаются невнятными», - сказал он.

По его словам, четвертый пакет - это вопрос самого Арцаха. Политолог отметил, что в последнем заявлении об этом вообще нет упоминания. К его решению призывает формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ, но и на это нет ссылки.

«После Сочи, однако, стало ясно, что заметного процесса, связанного с созданием комиссии по делимитации и демаркации границынет, разговорыесть, а процессанет. А Баку, в свою очередь, идет на обострение пограничной напряженности, после Сочи есть жертвы и раненые. Баку начал выдвигать ультиматумы, он требуетточного срока, когда ему будет дан коридор. В заявлении нет даже намека на это, и не было даже в устной части», - сказал политолог.