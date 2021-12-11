Минобороны Азербайджана сообщило об одном случае смерти

Военнослужащий ВС Азербайджана Гасанов Нурлан Эльдароглу скончался 10 декабря не в боевых условиях.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявили в Минобороны Азербайджана.

Военная прокуратура Нахичеванской Автономной Республики начала расследование инцидента.