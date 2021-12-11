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Минобороны Азербайджана сообщило об одном случае смерти

Минобороны Азербайджана сообщило об одном случае смерти

Военнослужащий ВС Азербайджана Гасанов Нурлан Эльдароглу скончался 10 декабря не в боевых условиях. 

Как сообщает Арменпресс, об этом заявили в Минобороны Азербайджана. 

Военная прокуратура Нахичеванской Автономной Республики начала расследование инцидента.

 


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