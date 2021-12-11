Ряд военнослужащих задержан за побег с боевых позиций во время вторжения Азербайджана 16 ноября

На основании фактических данных, полученных в результате широкомасштабных следственных и иных судебных действий, проведенных в рамках расследуемого уголовного дела, в Военном следственном управлении по особо важным делам Следственного комитета РА выяснилось, что 16 ноября 2021 года около 11:30 часов силы противника атаковали 3 боевые позиции, расположенные в районе линии Килисали на отрезке Ишханасар Сюникской области, в ходе чего находившийся на боевом дежурстве ответственный за позицию N. старшина позиции N и два наблюдателя нарушили правила организации и несения воинской службы, установленные Законом РА «Об утверждении Устава внутренней службы Вооруженных Сил Республики Армения» и утвержденные соответствующим приказом Министра обороны РА.

Об этом Арменпресс сообщили в отделе по связям с общественностью Следственного комитета РА.

В частности, военнослужащие дежурных позиций, узнав об атаке противника, имея право применять оружие, вместо нейтрализации и разоружения военнослужащих противника, атакующих боевую позицию, пытались вступить в переговоры с военнослужащими противника, которые проникли на боевую позицию и пытались захватить личный состав, стоящий на боевом дежурстве.

Вместо того чтобы провести вышеуказанные действия, личный состав позиции покинул боевые позиции и бежал, в результате чего военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана вторглись на суверенную территорию Республики Армения – на боевые позиции, которые перешли под контроль противника. 24 военнослужащих служащих боевых позиций были окружены и взяты в плен. Из них тела Гургена Ашотовича Саркисяна, Артура Дживановича Мартиросяна и Давида Гелбертовича Амиряна, 17 и 20 ноября 2021 г. были возвращены армянской стороне. 7 военнослужащих (в том числе 4 вышеупомянутых человека) были возвращены азербайджанской сторонойармянской стороне 26 ноября – 4 декабря, а местонахождение 14 военнослужащих до сих пор неизвестно.

6 декабря 2021 года лейтенант С.А., ответственный за указанную боевую позицию N, старшинапозиции N, младший сержант А.А., наблюдатели Р.Ни A.M.арестованы по подозрению в нарушении части 3 статьи 365 УК РА (нарушение правил воинской службыили военная служба, повлекшая тяжкие последствия).

8 и 9декабря последним было предъявлено обвинение по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса РА, и в суд общей юрисдикции города Еревана было подано ходатайство о применении содержания под стражей в качестве меры пресечения.

Ходатайство были удовлетворено судом.

Кроме того, в результате масштабных следственных и иных судебных действий, проведенных при предварительном расследовании этого же уголовного дела, выяснилось, что заместитель командира батальона по морально-психологическому обеспечению войсковой части N Минобороны РА майор Н.Е. нарушил правила, установленные Законом РА «Об утверждении Устава внутренней службы Вооруженных Сил Республики Армения», утвержденные постановлением об организации и несении боевого дежурства. соответствующего приказа министра обороны РА, в результате чего эти действия повлекли за собой серьезные последствия.

Военнослужащие ВС Азербайджана вторглись на суверенную территорию Республики Армения –на боевую позицию, оставшиеся на позиции 13 военнослужащих были захвачены противником, а б/позиция перешла под контроль противника. Тела Тарона Дживановича Саакяна, Арсена Сениковича Гаспаряна (из числа взятых в плен военнослужащих), были переданы армянской стороне 17 и 19 ноября соответственно.4 декабря с.г.4 военнослужащих (в том числе майор Н.Е.). возвращены армянской стороне Азербайджаном 2010 года. Местонахождение остальных 7 военнослужащих до сих пор неизвестно.

6 декабря 2021 года майор Н.Е. был арестован по обвинению по ч. 3 ст. 365 УК РА. В Ереванский суд общей юрисдикции было подано ходатайство об изменении меры пресечения, и оно было отклонено судом. Решение суда направлено прокурору, ведущему руководствоходом предварительного расследования –с ходатайством о рассмотрении целесообразности подачи апелляционной жалобы.

Напомним, что и.о. командиру батальона, ответственного за охрану той же воинской части и наблюдателю боевой позиции N были привлечены по обвинению согласно ч. 3 ст. 365 УК РА, в качестве меры предосторожности применен арест.

Ведется расследование.

Орган, ведущий производство, считает необходимымпредставить общественности героизм армянских военнослужащих, проявивших исключительное мужество при исполнении своих служебных обязанностей во время указанных боевых действий. В частности, 16 ноября 2021 года около 11:30 часов рядовой Гурген Ашотович Саркисян, военнослужащий-контрактник, служащий на указанной военной позиции, расположенной на участке Ишханасар линии КилисалиСюникской области, не сдался противнику,проявил необычайный боевой дух, исключительное мужество, и подорвал себя гранатой.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.