Это не что иное, как признание правомерности требований Армении. Юрист- о решении суда ООН

Юрист Арташес Халатян, который также является главой Агентства по записи актов гражданского состояния, считает обращение Армении в Международный суд ООН беспрецедентным шагом в армянской дипломатии, а решение суда – также беспрецедентным.

Как передает Арменпресс, такое мнение выразил Халатян в ходе круглого стола на тему "Что последовало за Сочи, что предшествует Брюсселю: возможна ли новая армяно-азербайджанская война?", организованного "Армянским центром демократии и безопасности".

«Обращение в Международный суд ООН - очень важный, нестандартный, беспрецедентный шаг армянской дипломатии в нашей 30-летней борьбе. Мы инициировали процесс вне сферы политических переговоров, который, по сути, призван укрепить нашу переговорную позицию за столом переговоров по арцахскому вопросу», - сказал Халатян.

Армянская сторона не представила в Международном суде ООН полный пакетурегулирования арцахской проблемы, но выделила гуманитарный блок, блок прав человека. «Чтобы добиться успеха в арцахском мирном процессе, мы должны убедить международное сообщество в том, что существует проблема нарушения основных прав человека», - сказал Халатян.

И вот Армения обратилась в Международный суд ООН, утверждая, что Азербайджан продолжает нарушать Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации. «Здесь мы четко разделили наши требования, которые мы обсуждали в течение многих летв политической упаковке, а именно: армяне Арцаха сталкиваются с экзистенциальной опасностью истребления, Азербайджан продолжает угрожать праву народа Арцахана жизнь, Арцахская война возникла как осуществление права народа Арцаха на самооборону- в ответ на азербайджанскую агрессию, направленную на полную этническую чистку региона, продолжается перманентный геноцид культурного наследия, и третье - результат Арцахской войны: жестокое обращение с военнопленными - убийства, невозвращение их и т.д.», - сказал он.

Гаагский суд потребовал от Азербайджана прекратить распространение расовой ненависти в отношении армян. Согласно решению, Азербайджан должен защитить от насилия, гарантироватьбезопасность пленных, захваченных во время или после Арцахской войны в 2020 г., иих равенство перед законом. Азербайджан должен предпринять меры по предотвращению распространения расовой ненависти в отношении армян армянского происхождения, в том числе со стороны официальных лиц и государственных чиновников. Азербайджан должен принять все необходимые меры для предотвращения и наказания вандализма и осквернения армянского культурного наследия.

«Это не что иное, как признание законности требований армянской стороны. Прежде чем обсуждать их по существу, это, по крайней мере, признание в суде ООН их реальной легитимности», - сказал он, считая это решение суда ООН беспрецедентным.