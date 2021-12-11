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Арестован военнослужащий-срочник

Арестован военнослужащий-срочник

В следственном отделении девятого гарнизона Главного военного управления Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по пунктам 1-6 части 2 статьи 104 УК РА по факту смертельного огнестрельного ранения военнослужащего  срочной службы той же войсковой части N Минобороны РА Сеника Ашотовича Арзуманяна  и огнестрельного ранения еще двух  военнослужащих  срочной службы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, в 2021 году. 11 декабря 2021 г. указанный призывник военной части N Министерства обороны РА был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктами 1 и 6 части 2 статьи 104 Уголовного кодекса РА. 

Ведется расследование

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.

 

 


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