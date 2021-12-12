ДТП на улице Ленинградян в Ереване: двое пострадавших госпитализированы

11 декабря в 23:15 часов в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал о том, что на улице Ленинградян в Ереване произошло ДТП, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет Ереванского управления пожарно-спасательного отряда Спасательной службы и дежурный врач медицинского обеспечения МЧС.

«Выяснилось, что автомобиль Ford Fiesta (водитель Г.M., 1963 г.р.) выехал за полосу движения и столкнулся с бетонным заграждением дороги. Одного из пассажиров заблокировало в машине.

Спасатели освободили заблокированного пассажира С.М. (1966 г.р.). Последнего вместе с другим пассажиром А.М. (1965 г.р.) поднесли к машине скорой помощи, они были доставлены и госпитализирован в РМЦ ''Армения''», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, спасатели отключили электроэнергию в автомобиле и закрыли вентиль газового баллона.