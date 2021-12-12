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ДТП на улице Ленинградян в Ереване: двое пострадавших госпитализированы

ДТП на улице Ленинградян в Ереване: двое пострадавших госпитализированы

11 декабря в 23:15 часов в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал о том,   что на улице Ленинградян в Ереване произошло ДТП,  есть пострадавшие, необходима  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,  на место выехал боевой расчет Ереванского управления пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  и дежурный врач медицинского обеспечения МЧС.

«Выяснилось, что автомобиль Ford Fiesta  (водитель Г.M., 1963 г.р.) выехал за  полосу движения и столкнулся с бетонным заграждением дороги. Одного из пассажиров заблокировало в машине. 

Спасатели освободили заблокированного пассажира С.М. (1966 г.р.). Последнего вместе с другим пассажиром А.М. (1965 г.р.) поднесли к машине скорой помощи, они были доставлены и госпитализирован в РМЦ ''Армения''», - говорится в сообщении. 

Согласно источнику, спасатели отключили электроэнергию в автомобиле и закрыли вентиль газового баллона.


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