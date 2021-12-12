Спасатели разблокировали 5 машин в разных районах Армении

С 10 по 11 декабря в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило 5 звонков по поводу автомобилей, заблокированных в разных частях страны.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, автомобили были заблокированы в городе Раздан Котайкской области, селе Амасия Ширакского района, на трассе Амасия-Бердашен, на трассах Капан-Верин Хотанан и Мусаелян-Ташир Сюникской области.

Согласно источнику, прибывшие на место спасатели вывели из блокады 5 автомобилей и оказали соответствующую помощь 8 гражданам.