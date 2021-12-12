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В результате ДТП, произошедших в Армении за период 7-11 декабря, 6 человек пострадали, 1 погиб  

В результате ДТП, произошедших в Армении за период 7-11 декабря, 6 человек пострадали, 1 погиб  

С 7 по 11 декабря в Национальный центр управления кризисами Спасательной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения в  целом поступило 6 сигналов о различных дорожно-транспортных происшествиях в разных частях страны.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, ДТП произошли в Ереване, Эчмиадзине, Армавирской области, Раздане Котайкской области, селе Араксаван Араратской области, на трассе Гетап-Мартуни-Севан. 

В результате всех ДТП, произошедших в Армении за период 7-11 декабря, 6 человек пострадали, 1 погиб.  

Согласно источнику, прибывшие на место происшествия спасатели проводили все  необходимые действия: отключали электричество в автомобилях, закрывали краны газовых баллонов, очищали дорогу, ограждали территорию.

 

 


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