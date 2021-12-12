В результате ДТП, произошедших в Армении за период 7-11 декабря, 6 человек пострадали, 1 погиб  

С 7 по 11 декабря в Национальный центр управления кризисами Спасательной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения в целом поступило 6 сигналов о различных дорожно-транспортных происшествиях в разных частях страны.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, ДТП произошли в Ереване, Эчмиадзине, Армавирской области, Раздане Котайкской области, селе Араксаван Араратской области, на трассе Гетап-Мартуни-Севан.

В результате всех ДТП, произошедших в Армении за период 7-11 декабря, 6 человек пострадали, 1 погиб.

Согласно источнику, прибывшие на место происшествия спасатели проводили все необходимые действия: отключали электричество в автомобилях, закрывали краны газовых баллонов, очищали дорогу, ограждали территорию.