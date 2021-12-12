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Гололед, туман, осадки с 17 декабря. Метеопрогноз на ближайшие 5 дней

Гололед, туман, осадки с 17 декабря. Метеопрогноз на ближайшие 5 дней

На территории Армении 12 декабря, 13-16 декабря осадков не ожидается. Ночью, утром на дорогах в горных и предгорных районах будет гололедица, утром в Араратской долине возможен туман. Во второй половине дня 17 декабря в некоторых районах страны ожидаются осадки.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, ветер ожидается юго-западный, скорость - 2-5 м / с, а температура воздуха существенно не изменится.

 

В Ереване днем 12 декабря, 13-16 декабря осадков не ожидается. По утрам возможен туман.  Дождь ожидается поздним вечером 17 декабря.


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