Для нужд Минздрава РА импортированы 4 кислородные станции и 200 кислородных концентраторов

В Армению были импортированы 4 кислородные станции и 200 кислородных концентраторов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство иностранных дел Республики Армения на своей странице в Facebook.

«Для нужд Минздрава оборудование, закупленное на средства из госбюджета, послужит для борьбы с коронавирусом и решит проблему децентрализации медицинских услуг», - говорится в записи.

По предварительным данным, одна из кислородных станций будет отправлена в Арцах, остальные распределены между медицинскими центрами Апарана, Спитака и Капана.