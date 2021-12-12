Делегаты Высшего президентского комитета по делам церквей Палестины посетили Мемориал Геноцида армян

Члены делегации во главе с главой Высшего президентского комитета по делам церквей Палестины Муином Элиасом Юсефом Хури, находящимся с рабочим визитом в Армении, 12 декабря посетили Мемориал Геноцида армян и отдать дань памяти жертв Геноцида армян.

Как передает Арменпресс, гости из Палестины возложили венок к Мемориалу жертв Геноцида армян, а затем провели экскурсию по Музею Геноцида армян. Глава делегации Высшего президентского комитета по делам церквей Палестины Муин Элиас Юсеф Хурин и члены делегации сделали записи в Книге почетных гостей.