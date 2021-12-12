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Делегаты Высшего президентского комитета по делам церквей Палестины посетили Мемориал Геноцида армян

Делегаты Высшего президентского комитета по делам церквей Палестины посетили Мемориал Геноцида армян

Члены делегации во главе с главой Высшего президентского комитета по делам церквей Палестины Муином Элиасом Юсефом Хури, находящимся с рабочим визитом в Армении, 12 декабря посетили Мемориал Геноцида армян и отдать дань памяти жертв Геноцида армян.   

Как передает Арменпресс, гости из Палестины возложили венок к Мемориалу жертв  Геноцида армян, а затем провели экскурсию по Музею Геноцида армян. Глава делегации Высшего президентского комитета по делам церквей Палестины Муин Элиас Юсеф Хурин и члены делегации сделали записи в Книге почетных гостей.


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