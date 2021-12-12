На улицы Еревана вышли новые автобусы, автопарк мэрии пополнился также снегоуборочными машинами

В Ереване на свои маршруты вышли новые автобусы.

Об этом, как передает Арменпресс, сообщил на своей странице в Facebook заведующий информационным отделом мэрии Еревана Овсеп Кубатян.

«Наши новые автобусы снабжены автоматическими коробками передач, камерами, которые снимают кабину, автобус и задний обзор. На всех сидениях доступны USB-порты для зарядки для всех сидящих, а также стоящих пассажиров.

Автобусы низкопольные, есть места для детских колясок и для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Также есть три электронных табло объявлений с номером, начальной и конечной точкой маршрута.

Вскоре будет внедрена электронная система билетов», - говорится в записи.

Овсеп Кубатян также сообщил, что, помимо новых автобусов, автопарк мэрии Еревана пополнился 8 многофункциональными снегоочистителями, которые могут расчищать сразу две полосы движения.