Спасатели потушили пожар в Степанаване

12 декабря в 13:54 часов в Лорийский областной отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что во дворе каменного производства на трассе Степанаван-Ташир горит небольшой дом.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Согласно источнику, пожар был локализован в 14:10 часов, потушен в 15:06. В Степанаване недалеко от трассы Вираайоц сгорел деревянный домик (около 18 квадратных метров).