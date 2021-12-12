Время в Ереване: 11:07:36,   14 Декабрь

Спасатели потушили пожар в Степанаване

Спасатели потушили пожар в Степанаване

12 декабря в 13:54 часов в Лорийский областной отдел Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что во дворе каменного производства на трассе Степанаван-Ташир горит небольшой дом.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на  место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА. 

Согласно источнику, пожар был локализован в 14:10 часов, потушен в 15:06. В Степанаване недалеко от трассы Вираайоц сгорел деревянный домик (около 18 квадратных метров).

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]