Байден распорядился выделить дополнительную помощь штату Кентукки из-за торнадо

Президент США Джо Байден распорядился в воскресенье предоставить дополнительную федеральную помощь властям Кентукки из-за торнадо и бурь, признав произошедшее в штате крупным стихийным бедствием. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Как следует из документа, американский лидер "объявил, что на территории штата Кентукки произошло крупное стихийное бедствие, и распорядился предоставить федеральную помощь" местным властям для "проведения восстановительных работ в районах, затронутых сильными бурями, шквальным ветром, наводнениями и торнадо, начиная с 10 декабря и далее".

"Помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, низкопроцентные займы на покрытие ущерба незастрахованному имуществу и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия", - добавили в Белом доме.

В субботу Байден одобрил объявление в Кентукки режима чрезвычайной ситуации и выделил штату помощь. Как заявил губернатор этого штата Энди Бешир, на его территории более 80 человек погибли из-за торнадо. Он допустил, что число жертв может превысить 100 человек.