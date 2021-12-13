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В Армении от COVID-19 вакцинировано 1 млн 452 374 человек

В Армении от COVID-19 вакцинировано 1 млн 452 374 человек

По состоянию на 12 декабря вакцинировано 1 млн 452 374 человек. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения РА.

Согласно сообщению первый компонент вакцины получили 869 750 человек, второй - 582 624.


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