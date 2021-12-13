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В турнире «Абу-Даби Мастерс» участвуют два шахматиста Армении

В турнире «Абу-Даби Мастерс» участвуют два шахматиста Армении

В турнире «Абу-Даби Мастерс» участвуют два армянских гроссмейстера.

Как передает «Арменпресс», после 3-го тура турнира по быстрым шахматам Тигран Арутюнян из трех возможных набрав 2 очка, занял 6-е место. Шант Саркисян с 1 очком на 17-м месте.

Турнир «Абу-Даби Мастерс» состоит из 9 туров, он завершится 14 декабря.


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