В турнире «Абу-Даби Мастерс» участвуют два шахматиста Армении
В турнире «Абу-Даби Мастерс» участвуют два армянских гроссмейстера.
Как передает «Арменпресс», после 3-го тура турнира по быстрым шахматам Тигран Арутюнян из трех возможных набрав 2 очка, занял 6-е место. Шант Саркисян с 1 очком на 17-м месте.
Турнир «Абу-Даби Мастерс» состоит из 9 туров, он завершится 14 декабря.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 13.12-22:00 В Чехии новое правительство назначат 17 декабря
- 13.12-21:28 Посол Армении вручила верительные грамоты президенту Кубы
- 13.12-20:59 Умер режиссер Сергей Соловьев
- 13.12-20:47 Россия предоставит молодежи Армении микрогранты
- 13.12-20:20 В Кремле раскрыли тему переговоров Путина и Си Цзиньпиня
- 13.12-20:06 Армения и Сербия рассматривают возможность создания совместных предприятий
- 13.12-19:59 Разрабатывается программа мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и РФ
- 13.12-19:57 Россия активирует молодежную политику в Армении: стартовал форум «Новое поколение 2021»
- 13.12-19:26 Практические результаты усилий миротворческой миссии можно увидеть уже сегодня: посол РФ
- 13.12-19:14 Араик Арутюнян провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в Армении
- 13.12-19:04 Глава МИД Армении принял делегацию Высшего президентского комитета по делам церквей Палестины
- 13.12-18:49 В Болгарии избрали нового премьер-министра
- 13.12-18:35 Еврокомиссия и Польша ускоряют поставку вакцин против COVID-19 странам Восточного партнерства
- 13.12-18:02 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-12-21
- 13.12-17:51 Азиатские индексы снизились - 13-12-21
- 13.12-17:39 Более 5,3 млн человек в мире скончались после заражения коронавирусом
- 13.12-17:38 Предстоящие на 14 декабря мероприятия
- 13.12-17:23 Alibaba уволила сотрудницу, обвинившую начальника в домогательствах
- 13.12-17:04 Закрепление Гаагским судом факта распространения ненависти в отношении армян со стороны Баку - важное достижение
- 13.12-16:58 В Брюсселе 14 декабря состоится трехсторонняя встреча Пашинян-Алиев-Мишель
- 13.12-16:43 Для международного сообщества нынешняя ситуация Армении неприемлема: депутаты Сената Франции
- 13.12-16:39 Привитые за рубежом смогут получить COVID-сертификат в РФ по тесту на антитела
- 13.12-16:37 Экс-глава МВД Франции Клод Геан попал в тюрьму
- 13.12-16:24 Известны пары плей-офф Лиги Европы УЕФА
- 13.12-16:15 Британский Минздрав назвал феноменальным рост заболеваемости COVID-19
14:26, 10.12.2021
Просмотрели 1690 раз Вживлять подкожные чипы в Грузии можно будет уже с марта 2022 года
21:27, 10.12.2021
Просмотрели 1477 раз Заявление МИД Армении о провокационных действий Азербайджана
19:57, 10.12.2021
Просмотрели 1326 раз Армения полна решимости внести вклад в глобальную миссию по укреплению демократии:речь премьера на Саммите за демократию
15:07, 10.12.2021
Просмотрели 1324 раз Российско-армянские союзнические отношения – не пустые слова: посол Российской Федерации в Республике Армения
20:18, 09.12.2021
Просмотрели 1279 раз Мирзоян и Лемуан подписали «Дорожную карту армяно-французского экономического сотрудничества на 2021-2026 гг.»