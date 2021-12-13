Ваграм Думанян обсудил с Кристин Вейганд вопросы расширения сотрудничества с Детским фондом ООН

Министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян принял делегацию, возглавляемую представителем Армянского офиса ЮНИСЕФ Кристин Вейганд.

Как сообщили «Арменпресс» в министерстве, на встрече присутствовали замминистры Артур Мартиросян и Жанна Андреасян.

Министр поздравил Кристин Вейганд со вступлением на должность, подчеркнув важность программ, реализуемых при поддержке Детского фонда ООН, которые вытекают из политики реформ в сфере общего образования. Ваграм Думанян выразил готовность к углублению эффективного сотрудничества двух структур в контексте реагирования на вызовы в сфере общего образования и решения существующих проблем. Министр сообщил, что в настоящее время в сфере образования осуществляются масштабные реформы, особо отметив изменения, предусмотренные в Законе об общем образовании - проекте Стратегии развития образования.

Представитель офиса ЮНИСЕФ в Армении Кристин Вейганд в свою очередь отметила, что сфера образования является одним из четырех основных направлений, которые зафиксированы в рамках сотрудничества с правительством Республики Армения на ближайшие четыре года. Она подчеркнула, что с министерством существует многолетний и эффективный опыт сотрудничества, подчеркнув, что сферы координации действительно очень широки, от дошкольного образования до науки, культуры, спорта и молодежи. Кристин Вейганд заявила, что Министерство образования и науки в настоящее время активно сотрудничает с Детским фондом Организации Объединенных Наций в рамках программы Глобального партнерства в области образования (GPE), которая направлена на поддержку реформы государственного образования путем объединения международных партнерских организаций, гражданского общества и частных фондов.

Жанна Андреасян высоко оценила содержание и техническую помощь офиса ЮНИСЕФ в Армении в вопросе непрерывного образования и дистанционного обучения. Она подчеркнула, что ЮНИСЕФ поддерживает и внедрение экономичных альтернативных моделей дошкольного образования. Касаясь сотрудничества в рамках GPE, Жанна Андреасян выразила уверенность, что исследование, проведенное в рамках программы, поможет реформированию общего образования.

Заместитель министра образования и науки Артур Мартиросян, в свою очередь, подчеркнул связь между Программой Глобального партнерства в образовании (GPE) и Стратегией развития образования, добавив, что проект стратегии, изложенный в плане действий правительства Республики Армения будет обсужден с партнерами.

Касаясь доступности качественного образования в приграничных населенных пунктах, министр Ваграм Думанян отметил, что это серьезная проблема, для решения которой правительство Республики Армения предприняло ряд процессов, например, в образовательных учреждениях, где ощущается нехватка учителей, был апробирован процесс дистанционного обучения ведущими учителями 18 школ. Министр образования и науки указал и на другое изменение, заключающееся в программе предоставления образовательных услуг в сельские районы общины Капан, которая предусматривает запуск новой образовательной модели.

В ходе встречи был обсужден и ряд вопросов, касающихся всеобщей инклюзивности, подготовки учителей, неформального образования, молодежи, а также детей, не посещающих школу.