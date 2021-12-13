Ваан Керобян и посол Франции в Армении обсудили сотрудничество в ряде сфер экономики

10 декабря министр экономики Армении Ваан Керобян встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Французской Республики в Республике Армения Анн Луйо.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Министерства экономики РА, основная цель встречи заключалась в обозначении приоритетных направлений экономического сотрудничества между двумя странами на 2022 год.

Ваан Керобян обратился к сотрудничеству между двумя странами в ряде сфер экономики.

«Гуманитарные и политические отношения между нашими странами находятся на довольно высоком уровне, они могут создать благоприятные условия и для углубления экономических отношений. Мы готовы сделать все возможное для развития экономического направления нашего сотрудничества», - сказал Ваан Керобян.

Посол Анн Луис особо отметила армяно-французское соглашение об экономическом сотрудничестве на 2021-2026 годы, подписанное в рамках первого совместного заседания рабочей группы армяно-французского экономического сотрудничества, которое состоялось 9 декабря в Париже, дорожную карту и то, что странам есть много работы в сфере экономики.

На встрече присутствовал и директор представительства Французского агентства развития на Южном Кавказе Рафаэль Жозе, который сообщил, что Французское агентство развития намерено поддерживать Армению в области культуры и экономического развития. Он отметил, что подобные проекты преследуют цель обеспечить занятость в областях, а также способствовать развитию сельских общин.

По словам Рафаэля Жозе, агентство заинтересовано и в инвестициях в проекты по реконструкции сельских дорог и коммуникаций.

В ходе встречи министр кратко представил меры, предусмотренные экономической частью новой программы правительства Армении. Среди приоритетных вопросов он выделил потребность в оросительной воде, в управлении водными ресурсами, в земельной реформе. Французская сторона была заинтересована в сотрудничестве по указанным направлениям. По словам посла, они планируют работать в сфере солнечной энергетики Армении.

Обсуждая сферы сотрудничества, Ваан Керобян говорил об интересе к началу производства зеленого водорода в Армении. Подчеркнув, что этот вопрос сейчас находится в центре внимания Минэкономики, он предложил французской стороне рассмотреть возможности реализации совместных проектов в этой сфере.

В завершение встречи посол проинформировала Ваана Керобяна, что в начале 2022 года во Франции планируется провести экономический форум, на который будет приглашена и армянская сторона. Министр принял приглашение посла и сообщил, что он лично примет участие в работе форума.