Президент Армении и посол Франции обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности

Президент республики Армен Саркисян 13 декабря встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в Армении Анн Луйо.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, президент и посол обсудили повестку двусторонних отношений, а также вопросы региональной безопасности и стабильности.