Время в Ереване: 11:07:36,   14 Декабрь

Посол Анаит Арутюнян вручила верительные грамоты президенту Республики Куба

Посол Анаит Арутюнян вручила верительные грамоты президенту Республики Куба

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Канаде, по совместительству в Республике Куба Анаит Арутюнян (резиденция в г. Оттава) 10 декабря вручила верительные грамоты президенту Республики Куба Мигелю Марио Диасу Канелю Бермудесу.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, во время беседы, последовавшей за официальной церемонией вручения верительных грамот  президент Кубы, поздравив посла Анаит Арутюнян с принятием ответственной миссии, выразил надежду, что она будет способствовать дальнейшему укреплению армяно-кубинских дружественных отношений и углублению диалога на разных уровнях.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]npress.am