На борьбу с COVID-19 в 2021 году потратят 772 миллиарда рублей
12:46, 13 Декабрь, 2021
В 2021 году запланировано использовать для борьбы с коронавирусом 772 миллиарда рублей. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"В 2021 году мы запланировали... к использованию на цели борьбы с ковидом 772 миллиарда рублей", - сказала Голикова, выступая в Госдуме.
По ее словам, в прошлом году на эти цели было использовано 586 миллиардов рублей, без учета мер поддержки экономики.
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