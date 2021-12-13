13:44, 13 Դեկտեմբեր, 2021

Президент Международного паралимпийского комитета вновь был переизбран.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. На Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета бразилец Эндрю Парсонс был переизбран на пост президента организации. Он был единственным кандидатом, закоторого проголосовали 156 членов комиссии (трое были против).

44-летний Эндрю Парсонс возглавляет Паралимпийские игры с 2017 года.