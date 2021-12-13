Время в Ереване: 11:07:36,   14 Декабрь

Президент Международного паралимпийского комитета вновь был переизбран

Президент Международного паралимпийского комитета вновь был переизбран

13:44, 13 Դեկտեմբեր, 2021

Президент Международного паралимпийского комитета вновь был переизбран.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. На Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета бразилец Эндрю Парсонс был переизбран на пост президента организации. Он был единственным кандидатом, закоторого проголосовали 156 членов комиссии (трое были против).

44-летний Эндрю Парсонс возглавляет Паралимпийские игры с 2017 года.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]