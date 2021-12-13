Генрихом Мхитаряном интересуются «Интер», «Милан»...

В услугах полузащитника сборной Армении по футболу и «Ромы» Генриха Мхитаряна заинтересованы и другие итальянские клубы.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет «Calciomercatonews». По данным издания, услугами Мхитаряна интересуются действующий чемпион Италии «Интер» и «Милан». Текущий контракт Мхитаряна с «Ромой» действует до конца текущего сезона.

Ранее стало известно, что полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в период зимнего трансферного окна может покинуть «Рому». Армянский полузащитник недоволен тем, что у него в «Роме» стало меньше игрового времени. Моуринью видит Мхитаряна в другом положении, что может стать причиной его ухода.

Российские СМИ писали, что и российские клубы интересуются услугами полузащитника итальянской сборной «Рома» Генриха Мхитаряна. Это «Спартак» Москва, ЦСКА и «Зенит» Санкт-Петербург.