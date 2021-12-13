Символом уходящего года в Японии по результатам ежегодного конкурса, проводимого Ассоциацией проверки иероглифической грамотности Японии, стал иероглиф "золото", у него есть также значение "деньги".

Ассоциация объявила об этом в Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Иероглиф набрал наибольшее число голосов среди тех, кто откликнулся на призыв Ассоциации выбрать символ 2021 года.

"Из 223,7 тысячи присланных названий первое место занял иероглиф "золото", получив большинство голосов - 10,4 тысячи, что составляет 4,66% (от общего числа)", - говорится в сообщении ассоциации.

Иероглиф назван символом года благодаря большому числу золотых олимпийских медалей, завоеванных на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио этим летом японскими атлетами. Косвенно в пользу того, что выбор этого иероглифа был определен Играми, говорит и то, что второе место занял иероглиф со значением "колесо, кольцо, обруч": он входит в японское слово "Олимпиада", вместе с иероглифом "пять", обозначая пять Олимпийских колец.

В конце года любой желающий может выслать в адрес ассоциации открытку с иероглифом-кандидатом. Иероглиф, набравший наибольшее число голосов, становится символом года.