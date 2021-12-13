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На аукционе продана первая бутылка вина «Мэйрон» - сумма передана Научному центру виноградарства и виноделия Воскеата

На аукционе продана первая бутылка вина «Мэйрон» - сумма передана Научному центру виноградарства и виноделия Воскеата

На аукционе продана первая бутылка красного сухого вина «Мэйрон», сумма передана Научному центру виноградарства и виноделия Воскеата.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал основатель винодельческой компании Мгер Тертерян.

На аукционе максимальную сумму за бутылку вина - 500 000 драмов предложил участник Рубен Манукян, который уже получил свое вино.

Отметим, что Научный центр виноградарства и виноделея Воскеата - одно из ведущих учреждений в области виноделия, которое занимается сбором и изучением местных сортов винограда. Центр научно обосновывает и предлагает новые усовершенствованные методы производства вина. Ведется большая работа по созданию базы местных сортов, на основе которой планируется создать современный питомник.


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