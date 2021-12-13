Известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
15:30, 13 Декабрь, 2021
В швейцарском городе Ньон прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает «Арменпресс», образовались следующие пары:
«Бенфика» - «Реал Мадрид»
«Вильярреал» - «Манчестер Сити»
«Атлетико Мадрид» - «Бавария»
«Зальцбург» - «Ливерпуль»
«Интер» - «Аякс»
«Спортинг» - «Ювентус»
«Челси» - «Лилль»
ПСЖ - «Манчестер Юнайтед»
Первые матчи 1/8 финала состоятся в следующем году, 15,16, 22,23 февраля 2022 года, а ответные матчи 8,9, 15,16 марта.
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