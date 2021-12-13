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Известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

В швейцарском городе Ньон прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает «Арменпресс», образовались следующие пары:

«Бенфика» - «Реал Мадрид»

«Вильярреал» - «Манчестер Сити»

«Атлетико Мадрид» - «Бавария»

«Зальцбург» - «Ливерпуль»

«Интер» - «Аякс»

«Спортинг» - «Ювентус»

«Челси» - «Лилль»

ПСЖ - «Манчестер Юнайтед»

Первые матчи 1/8 финала состоятся в следующем году, 15,16, 22,23 февраля 2022 года, а ответные матчи 8,9, 15,16 марта.


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