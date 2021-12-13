Работа по возвращению пленных не прекращается: Егише Киракосян

Представитель Республики Армения в ЕСПЧ и в Международном суде ООН Егише Киракосян коснулся процессов уголовного преследования в отношении армянских военнопленных в Армении, а также последних заявлений, сделанных относительно них должностными лицами.

На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» Егише Киракосян отметил, что независимо ни от чего они продолжают свою работу.

«Судопроизводство ведется, если есть основания, по которым должно быть возбуждено уголовное преследование, я считаю, что оно должно быть проведено. Мы продолжаем делать свою работу, я не думаю, что что-то этому может помешать», - сказал Егише Киракосян.

Говоря о заявлениях официальных лиц о военнопленных, Егише Киракосян отметил, что они могут оказывать влияние на разных уровнях, в любом случае они продолжают свою работу.

«Работа по возвращению пленных не прекращается, и будет продолжаться. Вы знаете, что параллельно мы продолжаем работать и по Европейскому суду. Недавно был подан иск. Два дня назад мы представили новые доказательства, по результатам которых суд снова принял решение о применении промежуточной меры. Установлен крайний срок для предоставления Азербайджаном подробной информации о пленниках», - добавил Егише Киракосян.