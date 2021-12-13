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Известны пары плей-офф Лиги Европы УЕФА

Известны пары плей-офф Лиги Европы УЕФА

В швейцарском городе Ньон прошла жеребьевка плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает «Арменпресс», по итогам жеребьевки образовались следующие пары:

«Чилья» - «Динамо Загреб»

«Аталанта» - «Олимпиакос»

«Лейпциг - «Реал Сосьедад»

«Барселона» - «Наполи»

«Зенит» - «Бетис»

«Боруссия Дортмунд» - «РейнджерсЖ

«Шериф» - «Брага»

«Порту» - «Лацио»

Матчи плей-офф Лиги Европы начнутся с 17 февраля 2022 года.


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