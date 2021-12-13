Экс-глава МВД Франции Клод Геан попал в тюрьму

Бывший министр внутренних дел Франции Клод Геан был помещен в тюрьму Санте на юге Парижа в соответствии с приговором суда по делу о незаконной выплате премий. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник телеканал LCI.

Исправительный суд Парижа в 2015 году признал ближайшего соратника экс-президента Франции (2007-2012 гг.) Николя Саркози виновным в незаконном выписывании себе и другим сотрудникам МВД Франции ежемесячных премий, средства на которые брались из фонда полиции, предназначенного для обеспечения действий по ведению следствия и слежки за подозреваемыми лицами. Сам Геан ранее, когда МВД возглавлял Саркози, занимал пост генерального директора полиции и прекрасно был знаком со всем механизмом ее финансирования. Как было установлено, сумма незаконно присвоенных в период 2002-2004 годов средств составила в целом €210 тыс. В месяц из фонда нелегально забиралось по €10 тыс., половину из которых Геан оставлял себе, а остальные раздавал трем своим ближайшим помощникам.

В качестве меры пресечения суд избрал двухлетний тюремный срок (один год условно) и штраф в размере €75 тыс. Кроме того, ему было запрещено в течение пяти лет занимать государственные должности. В 2017 году это решение подтвердил Апелляционный суд, а в 2019 - Кассационный суд.

Клод Геан занимал пост министра внутренних дел, заморских территорий, местного самоуправления и иммиграции с 2011 по 2012 год.