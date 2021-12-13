Время в Ереване: 11:07:36,   14 Декабрь

Азиатские индексы снизились - 13-12-21

Азиатские индексы снизились - 13-12-21

ТОКИО, 13 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.71% и составил 28640.49 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.13% и составил 1978.13 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.40% и составил 3681.08 пункта, а HANG SENG снизился на 0.17% и составил 23954.58 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]