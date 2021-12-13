Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-12-21

ЕРЕВАН, 13 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 13 декабря, курс доллара США сократился на 0.65 драмa и составил 494.67 драм. Курс евро сократился на 1.38 драмa и составил 557.44 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 6.74 драм. Курс британского фунта вырос на 1.32 драмa и составил 655.14 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 20.14 драмa и составила 28305.16 драм. Цена серебра сократилась на 6.11 драмa и составила 348.22 драм. Цена платины сократилась на 35.67 драмa и составила 15029.29 драм.