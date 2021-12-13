Еврокомиссия и Польша ускоряют поставку вакцин против COVID-19 странам Восточного партнерства

Европейская комиссия 13 декабря подписала с BGK, Польским банком развития, соглашение на сумму 35 млн евро о создании инновационного механизма для поддержки государств-членов ЕС в поставке вакцин против COVID-19 в страны Восточного партнерства.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе делегации ЕС в Армении, до этого было подписано соглашение между европейским комиссаром по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархели и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким об усилении поддержки COVID-19 в соответствии с текущими приоритетами Восточного партнерства. Совместно с Польшей Европейская комиссия разработала новаторский механизм для увеличения справедливого доступа к вакцинам в регионе.

Еврокомиссар Оливер Вархели отметил: «Я благодарен Польше за то, что она сделала шаг вперед и согласилась координировать эту договоренность, которая, несомненно, поможет спасти жизни в странах-партнерах за счет увеличения охвата вакцинацией. Это солидарность ЕС в действиях, которые помогут ускорить восстановление после пандемии в регионе и увеличить общую долгосрочную устойчивость здоровья, что является одним из приоритетов Восточного партнерства».

Польша, являясь соавтором политики Восточного партнерства ЕС, в течение многих лет поддерживает более тесное сотрудничество со странами Восточного партнерства, включая укрепление государственных структур и социальной инфраструктуры этих стран.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау сказал: «Страны Восточного партнерства являются одними из основных приоритетов польской политики развития с многочисленными проектами и инициативами, которые финансируются и реализуются каждый год. Эта инициатива Team Europe, осуществляемая и координируемая Польшей, направлена на обеспечение свободного, справедливого и устойчивого доступа к вакцинам против COVID-19 для стран Восточного партнерства, что является еще одним примером солидарности с этим регионом. Польша при консультации с Европейской комиссией будет играть координирующую роль в процессе распространения вакцин».

Первая поставка в рамках этого механизма ожидается в ближайшие недели из Португалии в Армению. Ряд других государств-членов уже выразили желание участвовать в этой программе.