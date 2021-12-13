Время в Ереване: 11:07:36,   14 Декабрь

Глава МИД Армении принял делегацию Высшего президентского комитета по делам церквей Палестины 

Глава МИД Армении принял делегацию Высшего президентского комитета по делам церквей Палестины 

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 13 декабря принял делегацию во главе с главой Высшего президентского комитета по делам церквей Палестины Муином Элиасом Юсефом Хури.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники коснулись имеющих многовековую историю и основанную на эффективном сотрудничестве в различных сферах армяно-арабских отношений и перспектив их развития. Была подчеркнута роль армянской общины в различных сферах общественной жизни Палестины.

Муин Элиас Юсеф Хури представил деятельность Высшего президентского комитета по делам церквей Палестины.

В ходе встречи были также обсуждены вопросы, связанные с богатым армянским историческим, культурным и религиозным наследием на Святой Земле.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]