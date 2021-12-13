Араик Арутюнян провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в Армении

Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Французской Республики в Республике Армения Анн Луйо.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе правительства Армении, собеседники обсудили ряд вопросов повестки дня армяно-французских дружественных отношений, подчеркнули необходимость развития и расширения сотрудничества в различных сферах.

В частности, стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей, сотрудничества в сфере государственного управления, а также дальнейшие шаги в этом направлении.

Араик Арутюнян и посол Энн Луйо выразили уверенность, что в результате эффективных усилий правительств двух стран в ближайшем будущем отношения между Арменией и Францией получат новый импульс.