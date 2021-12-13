Россия активирует молодежную политику в Армении: стартовал форум «Новое поколение 2021»

Армения является одним из главных, центральных, дружественных партнеров России, и Россотрудничеству важно, интересно работать с молодыми людьми из Армении: именно этой задаче служит программа «Новое поколение». Как сообщили Арменпресс в пресс-службе РЦНК в Ереване, об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в ходе онлайн-подключения к юбилейному форуму «Новое поколение 2021», который 13-14 декабря проводит Русский дом в Ереване.

«“Новое поколение” - это одна из наших основных, центральных программ, которые существуют по указу президента РФ, называется официально «Программа краткосрочных ознакомительных визитов в Российскую Федерацию». За те 10 лет, что мы работаем по этой программе, в Россию съездило больше 7000 человек. Сейчас понятно, что коронавирусная инфекция перекроила планы, к сожалению, мы в прошлом и в этом году не добираем до той тысячи человек в год, которая должна приезжать. Но надеюсь, что мы постараемся взять качеством этой программы. Потому что у нас сформировались группы молодых профессионалов, специалистов. Мы это делаем вместе с коллегами и партнерами, такими как Фонд «Горчакова». Недавно в Москве была собрана группа не только из Армении, но из других республик бывшего Советского Союза. Было очень интересно и полезно, молодые специалисты занимались научной работой вместе с МГИМО и другими научными центрами. Это полезный опыт, и мы стараемся вычленять группы, которым будет интересно побывать в России с программой профессионального интереса: молодые политики, доктора, журналисты, айтишники, инженеры», - сказал Примаков.

Он подчеркнул, что правительство РФ через Россотрудничество обеспечивает все подобные контакты. «Считаю, что «Новое поколение» - это одна из центральных программ, важнейший ресурс для всех представительств Россотрудничества. Мы занимаемся гуманитарной политикой, образованием, культурой, работой с соотечественниками, научными обменами. Нам очень важно, чтобы все наши управления могли опираться на программу «Новое поколение» для того, чтобы делать ее содержательной, чтобы это не было в форме туризма, хотя никто не отменяет эмоционального фактора - побывать в России должно быть приятно и интересно», - отметил Примаков.

В свою очередь посол России в Армении Сергей Копыркин подчеркнул, что форум - это очень хороший повод собрать хотя бы часть из тех представителей активной армянской молодёжи, которые приняли участие в программе «Новое поколение».

«Думаю, что в этом, наверное, главный смысл этого мероприятия – чтобы те люди, которые принимали участие в программе, не ограничивали своё участие такой единоразовой поездкой в Россию. Важный смысл всего этого, конечно, - налаживание устойчивых, прочных деловых и человеческих контактов между молодыми людьми наших стран. Насколько удачно нам удастся это сделать, настолько, наверное, успешными будут выглядеть перспективы наших взаимодействий, наших отношений в новом меняющимся мире», - отметил дипломат.

Он напомнил, что в этом году программа «Новое поколение» отмечает 10-летний юбилей. За это время достаточно много молодых людей из разных стран, почти 7000 человек, приняли участие в этой программе, а от Армении – свыше 300, порядка 400 участников.

«Вот эта пропорция очень хорошо отражает то значение, которое придаётся в Российской Федерации нашим отношениям с Арменией. Действительно, как было сказано, это один из наших центральных ближайших партнеров, союзников. Сегодня вам предстоит очень интересная насыщенная программа. Будут обсуждены важные вопросы, в том числе и те, которые касаются нынешнего состояния, перспектив наших двусторонних отношений. Перед вами выступят и представители государственных органов, и эксперты. Ну, и главное - это то, что у нас есть возможность собраться вместе, пообщаться и закрепить те контакты, которые были установлены», - сказал посол участникам форума.

Замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Трчунян в своем выступлении отметил, что форум является уникальной возможностью для молодежи Армении, здесь они могут представлять свои оригинальные проекты представителям государственных структур и бизнеса. Эта платформа, по его словам, способствует созданию взаимосвязи между вузами и потенциальными работодателями и помогает молодым людям стать полноценными членами общества с целью реализации своих перспективных ожиданий, а также приобретенных во время обучения знаний и навыков.

«Хочу отметить также, что 8-11 декабря в Москве состоялся армяно-российский молодежный форум, в котором участвовали около 30 молодых людей из Армении. Целью форума являлось создание совместной площадки для обеспечения развития межкультурного диалога и гуманитарного сотрудничества между молодежью Армении и России. Все это способствует не только укреплению дружеских отношений, но и создает дополнительные возможности для реализации совместных новых и креативных проектов. Уверен, что сегодняшний форум и обсуждаемые темы помогут выявить задачи, поставленные перед современной молодежью, и выработать их эффективные решения», - сказал заместитель министра.

От имени министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения он поздравил всех с юбилейным форумом и пожелал продуктивной работы и интересных обсуждений, которые своей значимостью сыграют важную роль в жизни армянской молодежи.

«Хочу поблагодарить организаторов сегодняшнего форума за столь высокий уровень проведения данного мероприятия, который придаст новый импульс развитию дружеских отношений наших двух стран, и за дополнительную возможность привлечь нашу молодежь», - отметил Трчунян.

Замминистра высокотехнологической промышленности Армении Давид Саакян, поздравив с юбилеем, отметил, что сотрудничество России и Армении очень важно для двух стран и молодежи предстоит в этом плане проделать серьезную работу.

«И этот формат уже себя оправдал, поскольку, как отметил посол, в программе приняли участие более 300 молодых армян. Отмечу, что я лично имел возможность оценить эффект этой программы: будучи доцентом Российско-Армянского университета я знаком со студентами, участвовавшими в этой программе, являющимися ее бенефициарами. Работа, проделанная в рамках этой программы, очень важна. Хочу поблагодарить организаторов сегодняшней конференции и пожелать плодотворной работы», - сказал Давид Саакян.

Напомним, в рамках юбилейного форума «Новое поколение» состоится также премьера исторической драмы режиссера Александра Марутяна «Сардарапат. Генерал ждёт». Фильм снят при поддержке Россотрудничества. Форум проводится Русским домом в Ереване (представительство Россотрудничества в Армении).