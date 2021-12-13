Армения и Сербия рассматривают возможность создания совместных предприятий

Министр экономики Армении Ваан Керобян 13 декабря принял принял временного поверенного в делах Сербии в Армении Татьяну Панайотович-Цветкович. На встрече также присутствовали заместители министра Аршак Асланян и Рафаел Геворгян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, приветствуя гостя, Ваан Керобян подчеркнул необходимость расширения взаимовыгодных отношений в сфере экономики. Министр подчеркнул, что армяно-сербские экономические отношения имеют большой потенциал для расширения, и предложил обозначить основные направления, по которым сотрудничество является более целесообразным. Для этого Татьяне Панайотович-Цветкович были кратко представлены экономические приоритеты правительства Республики Армения, приоритетные отрасли экономики и текущие программы государственной поддержки.

Затем собеседники обсудили широкий круг представляющих взаимный интерес вопросов. Ваан Керобян отметил, что Армения и Сербия могут сотрудничать, в частности, в сферах легкой промышленности, сельского хозяйства, солнечной энергетики, информационных технологий, высоких технологий, машиностроения, обработки алмазов, фармацевтики.

Сообщив, что в Армении планируется создать 3 индустриальных парка с качественной инфраструктурой, министр предложил привлечь к этому процессу и сербские компании.

Были затронуты вопросы осуществления инвестиций сербских компаний в приоритетных сферах в Армении, создания армяно-сербских совместных предприятий, организации бизнес-форума и проведении B2B встреч.

Были обсуждены также возможности создания межправительственной комиссии по армяно-сербскому экономическому и научно-техническому сотрудничеству.