В Кремле раскрыли тему переговоров Путина и Си Цзиньпиня

Темой переговоров президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпиня, которые пройдут 15 декабря по видеосвязи, станет развитие сотрудничества в будущем. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

"Будут подведены итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсуждены приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу", — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран обсудят актуальные глобальные и региональные вопросы.

Ранее в МИД Китая заявили, что саммит укрепит взаимное доверие между Пекином и Москвой и "внесет стабильность и позитивную энергию в хаотичную международную обстановку".

Предыдущая встреча политиков также прошла онлайн. Она состоялась 28 июня и была приурочена к 20-й годовщине подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.