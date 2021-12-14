ВОЗ призвала приложить усилия, чтобы положить конец пандемии в 2022 году

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове призвала мировое сообщество приложить усилия, чтобы положить конец пандемии нового коронавируса в будущем году. Соответствующее заявление она сделала в опубликованном во вторник интервью испанской газете El Pais, передает Арменпресс.

"Нам нужно положить конец этой пандемии, - отметила представитель ВОЗ. - Нам необходимо сократить заражения до низкого уровня, избежать тяжелых заболеваний с [помощью] вакцинации и обеспечить своевременное лечение. 2022 год должен стать годом, когда мы это сделаем". Она добавила, что не может предсказать, когда завершится пандемия. "Я думаю, что это в наших руках, - подчеркнула эксперт . - Но я считаю, что мы делаем недостаточно, чтобы приблизиться к концу".

Ван Керкхове также прокомментировала появление омикрон-штамма. "Если он легче передается и появляется большое число случаев [заражения], либо из-за вновь инфицированных, либо из-за [выявления] инфекции среди тех, кто уже вакцинирован, это большее число случаев перерастет в большее количество госпитализаций, - пояснила она. - А большее количество госпитализаций в и без того перегруженной системе приведет к большему количеству смертей. Так что это нехорошо".

"Я думаю, что мы сталкиваемся с цунами инфекций в мире, как из-за дельта-штамма, так и из-за "омикрона", - уточнила эксперт ВОЗ. - Я повторяю правительствам: не ждите, чтобы начать действовать. И я не имею в виду изоляцию". Она напомнила о необходимости использовать маски, обеспечить удаленную работу, ограничить контакты с другими людьми, избегать собраний и подготовить больницы.

Кроме того, ван Керкхове обратила внимание на то, что появление омикрон-штамма "не означает, что вакцины станут бесполезными". "Это лишь означает, может быть, что они не защищают так, как это было с дельта-вариантом", - добавила эксперт.