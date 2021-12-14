Мясников предупредил россиян об эпидемии опаснее пандемии коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности птичьего гриппа и его мутаций.

По словам медика, сегодня все обеспокоены в основном пандемией COVID-19, из-за чего многие более опасные болезни отошли на второй план. Он отметил, что большинство заболеваний, включая птичий грипп, распространилось по миру из Китая, но контролировать животных-переносчиков вируса практически невозможно, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я не уверен, что если произойдет новая мутация птичьего гриппа, то мы быстро среагируем или потом масками защитимся. Еще до ковида говорили о том, что мы в двух мутациях от эпидемии, когда новый вирус перейдет от птицы к человеку, мутирует в человеке и начнет передаваться дальше. Тогда мы можем столкнуться с большой проблемой, а я не уверен, что ковид нас чему-то научил", — отметил врач.

Он добавил, что смертность от этой болезни очень высокая — среди детей она достигает 53 процентов.

Ранее Мясников назвал единственный способ защититься от омикрон-штамма коронавируса: в этом должна помочь ревакцинация и коррекция самих вакцин. Он подчеркнул, что любая последующая мутация будет заразнее предыдущей и такое развитие событий — норма для эволюции вируса.