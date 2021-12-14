Председатель НС Армении принял посла Казахстана 

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Республике Армения Болата Иманбаева. На встрече присутствовал руководитель группы дружбы Армения-Казахстан В.Акопян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, после обмена приветствиями А.Симонян поздравил посла с предстоящим Днем Независимости Казахстана.

Глава парламента подчеркнул важность развития сотрудничества с Казахстаном как в двустороннем формате, так и в международных парламентских структурах.

Стороны коснулись взаимодействия двух стран в МПА СНГ, ПА ОДКБ, МПС и ЕАЭС.

Председатель НС в контексте двусторонних отношений также подчеркнул важность межпарламентского сотрудничества, в котором ключевую роль играют парламентские группы дружбы.

Обсуждалась послевоенная ситуация, в частности, затронут вопрос возвращения Азербайджаном армянских военнопленных и удерживаемых лиц.

Стороны подчеркнули роль армянской общины Казахстана в укреплении армяно-казахстанских отношений.