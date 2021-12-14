В аэропорту “Звартноц” обнаружена сумка с деньгами

Пассажир, прибывший в международный аэропорт "Звартноц" из Москвы 13 декабря, сообщил, что на борту самолета была забыта ручная кладь со 180.000 рублей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аэропорта "Звартноц", сотрудник авиационной безопасности по получению соответствующего разрешения обнаружил на борту сумку пассажира со всем содержимым и согласно процедуре она была передана в отдел находок аэропорта.

Аэропорт "Звартноц" призывает пассажиров быть более внимательными к своим личным вещам.