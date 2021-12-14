Организм Саакашвили не готов к приему пищи – адвокат

Организм третьего президента Грузии Михаила Саакашвили не готов к приему пищи и 80% еды выбрасывается в мусор, заявил адвокат Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили журналистам после посещения подзащитного в горийском военном госпитале.

Консилиум врачей, созданный властями, посетил Саакашвили в понедельник, 13 декабря, для плановой проверки. По словам медиков, лабораторные показатели экс-президента удовлетворительные и на данный момент никаких опасных для жизни осложнений не наблюдается. У него нет дефицита ни одного витамина и его можно переводить на нормальное смешанное питание, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Мы бы хотели выразить свое уважение и доверие обоим консилиумам (второй консилиум создала Народный защитник Грузии Нино Ломджария – ред.). Что касается вчерашнего заявления, сделанного одним из врачей, что якобы все хорошо и все ограничения по приему пищи отменены, хочу подчеркнуть, что Михаил Саакашвили не может принимать пищу, 80% еды идет в мусор", – сказал Садзаглишвили.

Здесь же адвокат отметил, что был бы только рад, если бы заявление врача соответствовало действительности.

Садзаглишвили считает, что состояние экс-президента остается тяжелым и со здоровьем у него "фундаментальные проблемы".

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был переведен из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори 20 ноября, где он проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки.

По данным министерства юстиции, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Его адвокаты, мать и соратники же требуют отправить его на лечение за границу.

Экс-президент заочно уже приговорен к шести годам по двум уголовным делам, и еще три дела рассматриваются в суде.