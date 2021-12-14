Азиатские индексы снизились - 14-12-21

ТОКИО, 14 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.73% и составил 28432.64 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.22% и составил 1973.81 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.53% и составил 3661.53 пункта, а HANG SENG снизился на 1.33% и составил 23635.95 пункта.