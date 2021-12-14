В Вашингтоне состоится выставка «Дух Бога: Армения и Библия»

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян 14 декабря принял главного координатора Вашингтонского музея библии Джеффа Клохана и ответственную за развитие выставок Кристин Валловер. На встрече присутствовал также заместитель министра Ара Хзмалян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, во время встречи были обсуждены вопросы организации выставки «Дух Бога: Армения и Библия».

Приветствуя гостей, министр подчеркнул важность организации намеченной на 2023 год выставки, а также выразил готовность укреплять сотрудничество между Вашингтонским музеем библии и музеями Армении в целях развития культурного диалога.

Представители Вашингтонского музея библии кратко представили запланированную выставку, отметив, что планируют провести ее в США в 2023 году в сотрудничестве с министерством образования, науки, культуры и спорта Армени, Матенадараном имени Месропа Маштоца, Музеем-институтом Геноцида армян и Музеем Первопрестольного Св.Эчмиадзина.

«Наша цель - представить обществу Соединенных Штатов историю армянского народа и Армении в контексте его приверженности библейским ценностям христианства», - сказал Джефф Клохан.

Американские гости отметили, что выставка «Дух Бога: Армения и Библия» расскажет о пути Армении как первой христианской страны, пути армянского народа от Ноева ковчега до обращения в христианство, изобретения букв и перевода Библии, церковных ритуалов, Геноцида армян и Арцахских войн.