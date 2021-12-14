Председатель НС РА наградил памятной медалью группу сотрудников Общественного телевидения

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 14 декабря принял сотрудников Общественного телевидения Армении во главе с исполнительным директором Ованесом Мовсисяном. 2021 год – юбилейный для Общественного телевидения – Первому каналу исполняется 65 лет.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, глава парламента, поздравив сотрудников с 65-летием создания телекомпании, поблагодарил сотрудников за обеспечение высококачественного телеконтента и профессиональную работу.

Председатель НС подчеркнул, что для него большая честь вручать награды работникам, обеспечивающим бесперебойное телевещание и внесшим весомый вклад в его развитие.

А.Симонян вручил памятные медали сотрудникам Общественного телевидения Г.Тепучекяну, П.Казаряну, Т.Касьян, М.Маиляну, А.Никогосян, П.Назаряну, А.Гандиляну, С.Аганяну, М.Блбулян.