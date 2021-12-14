В Брюсселе стартовала встреча Пашинян-Мишель

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Брюсселе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Как сообщает Арменпресс, Пашинян опубликовал видео начала встречи на своей странице в Facebook.

После частной беседы с председателем Европейского совета планируется трехсторонняя встреча Пашиняна, Шарля Мишеля и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

15 декабря Никол Пашинян в Брюсселе примет участие в шестом саммите Восточного партнерства. В рамках мероприятия запланированы двусторонние встречи премьер-министра Республики Армения с европейскими партнерами.